UFFICIALE: divieto di trasferta a Catania per i tifosi residenti a Foggia

“In vista della gara Catania-Foggia, in programma domenica 2 marzo alle ore 15.00 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventinovesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia”. Trovano conferma, pertanto, le indiscrezioni dei giorni scorsi. Come prevedibile, analogamente a quanto accaduto in occasione della gara d’andata nei confronti dei tifosi catanesi, gli organi di pubblica sicurezza hanno imposto restrizioni anche all’indirizzo dei supporter foggiani. Pesano i rapporti sportivamente non idilliaci tra le opposte tifoserie.

