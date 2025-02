UFFICIALE: Rapisarda si trasferisce al Latina

Il Latina Calcio 1932 comunica l’ingaggio di Francesco Rapisarda, terzino destro classe 1992, che arriva in nerazzurro dopo l’ultima esperienza con il Catania. “Giocatore di grande esperienza e carisma, Rapisarda ha vestito, tra le altre, le maglie di Sambenedettese e Triestina, totalizzando oltre 300 presenze in Serie C”, si legge nella nota diffusa dalla società pontina. Rapisarda lascia la sponda rossazzurra della Sicilia dopo avere collezionato 56 gettoni di presenza e 7 gol in Prima Squadra, mettendosi particolarmente in evidenza nella stagione 2022/23 con la vittoria del campionato di Serie D. Il giocatore passa al Latina successivamente alla risoluzione consensuale del legame col Catania.

