ULTRAS: commemorazione Spagnolo, tra gli aderenti anche delegazione tifoseria Catania

A 30 anni dalla tragica scomparsa di Vincenzo Claudio Spagnolo, tifoso del Genoa accoltellato fuori dallo stadio “Ferraris” prima di un drammatico Genoa-Milan, qualche giorno fa i tifosi rossoblu hanno organizzato una commemorazione davanti alla gradinata Nord.

Ultras giunti da tutta Italia e non solo per onorare la memoria di Spagnolo, con fiori e sciarpe appese. Adesione da parte di una delegazione ultrà del Catania in rappresentanza di una delle tifoserie “amiche” del Genoa, ma hanno partecipato anche ultras sportivamente rivali per non dimenticare una domenica che ha segnato per sempre la storia dei genoani e del movimento ultras italiano. A ognuno dei gruppi partecipanti la Gradinata Nord ha consegnato un regalo a ricordo di questa giornata.

Ecco l’elenco delle tifoserie che hanno aderito: Alessandria, Ancona, Arezzo, Atalanta, Avellino, Benevento, Brescia, Brindisi, Carrarese, Caserta, Catania, Cavese, Cesena, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Empoli, Fasano, Fiorentina, Foggia, Frosinone, Grosseto, Lamezia, Lecce, Legnano, Juve Stabia, Magenta, Mantova

Marsiglia, Messina, Modena, Montevarchi, Napoli, Nocerina, Novara, Padova, Paganese, Palermo, Pescara

Piacenza, Parma, Pistoiese, Potenza, Prato, Ravenna, Reggiana, Sestri Levante, Spezia, Sorrento, Teramo, Ternana, Torino, Torres, Treviso, Turris, Vicenza, Venezia.

