ULTRAS – Sport People: “Monopoli-Catania, ancora una volta tanto di cappello alla tifoseria rossazzurra”

Sport People, testata giornalistica che si occupa del mondo del tifo ed ultras, fotografa la partita Monopoli-Catania concentrando le attenzioni sui 90 minuti vissuti nel settore riservato alla tifoseria rossazzurra.

“I tifosi del Catania fanno il loro ingresso nel settore solo al 15° del secondo tempo. Una parte del gruppo era già presente, ma lasciando i gradoni vuoti e intrattenendosi in basso attendendo l’arrivo del resto degli ultras”, si legge. “L’entrata in scena successiva è molto ordinata, senza fronzoli, raccolti dietro l’unico striscione: “PER L’ONORE DI CATANIA”. Ritmo intenso, belle manate e tanti cori per gli ultras e per la città. Nulla da dire, ancora una volta tanto di cappello a una tifoseria che, numericamente, ha superato le aspettative, considerando sia la distanza che la categoria che di certo non le appartiene. A fine partita, nonostante la vittoria, si congedano dalla squadra invitandola a tirar fuori gli attributi, perché una città e una tifoseria come Catania meriterebbero nulla più di quello che le era stato promesso in estate, ossia lottare per vincere questo campionato e tornarsene almeno in Serie B”. In entrambe le curve, striscioni per Antonino, “uno dei leader carismatici della Nord monopolitana alle prese con problemi extra-stadio”.

