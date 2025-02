VERSO CATANIA-CASERTANA: Dini alla ricerca del primo clean sheet stagionale

Tre apparizioni con la maglia del Catania, quattro reti al passivo. Questo lo score iniziale di Andrea Dini a difesa dei pali rossazzurri, andando alla ricerca della prima gara senza subire gol. Ci proverà domenica, quando il Catania riceverà al “Massimino” la visita della Casertana.

L’estremo difensore classe 1996 viene da una prima parte di stagione vissuta interamente in panchina a Catanzaro, dopo che nella precedente annata difese i pali del Crotone, in C, tenendo la porta inviolata 9 volte su 28 apparizioni, in una di queste proprio contro il Catania nel 3-0 crotonese risalente al 7 gennaio 2024. Tra i professionisti il suo record personale lo ha stabilito proprio in Sicilia, a Trapani, nella stagione 2018/19: 18 “clean sheet” in terza serie tra campionato e playoff con Vincenzo Italiano sulla panchina granata, centrando la promozione in B.

