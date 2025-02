VERSO CATANIA-CASERTANA: percorrere la strada della vittoria. Le ipotesi di formazione, ballottaggio Corallo-De Paoli

Non poteva esserci risultato migliore dopo una settimana di polemiche e veleni, riassaporando la vittoria sul difficile campo del Monopoli. Tre punti che hanno restituito un pò di serenità all’ambiente e fiducia alla squadra di mister Toscano. Ma per dimostrare che la strada intrapresa è davvero quella giusta, bisogna insistere seguendo la direzione che porta alla vittoria.

Solo un filotto di risultati importanti consentirà al Catania di ottenere una buona posizione in chiave playoff. Ci sono più di dieci partite a disposizione, oltre 30 punti in palio per provare a raddrizzare un’annata al di sotto delle attese. Vincere ancora aiuterebbe a fortificare le convinzioni ed il morale di una squadra che ha avuto sempre un rendimento altalenante. Un pò tutti gli addetti ai lavori ripetono e ribadiscono la necessità di trovare continuità. Replicata davvero fino alla nausea, perchè poi quando ci si attende il momento della svolta manca puntualmente qualcosa. E’ quanto racconta la storia di questo campionato del Catania, ma ci sono ancora pagine da scrivere.

Toscano alla vigilia ha voluto evidenziare l’importanza della prossima gara. Non facile perchè al cospetto di un avversario che verrà a giocarsela con il coltello tra i denti, desideroso di abbandonare al più presto le zone basse della classifica. La sfida alla Casertana è fondamentale nella misura in cui s’intendono confermare i progressi evidenziati ultimamente. Alimentando quella voglia di cambiamento a gran voce richiesta dai tifosi e ricercata dalla squadra rossazzurra, trovando gli ingredienti giusti per superare gli ostacoli che di volta il Catania affronterà nelle prossime settimane.

Tra questi ostacoli spicca il solita problema legato alle numerose defezioni. Rispetto alla settimana precedente sono sette gli indisponibili, tre in meno (rientrano dall’infermeria Farroni e, dalla squalifica, Quaini e Frisenna). Qualche pedina in più, dunque, per Toscano ma permane soprattutto l’emergenza in attacco, reparto in cui sono a disposizione del tecnico i soli Inglese, Corallo e De Paoli. Ma analizziamo le ipotesi di formazione in vista di Catania-Casertana.

Dini verso la conferma a difesa dei pali, con la possibilità di riproporre davanti all’ex Catanzaro Ierardi, Del Fabro e Allegretto nel 3-4-1-2, ma Quaini e Gega rappresentano alcune delle alternative tenute in considerazione. A Monopoli Anastasio è partito dalla panchina, per poi subentrare nella ripresa contribuendo attivamente ai fini del gol del definitivo 1-2 con un cross ben eseguito sugli sviluppi di un calcio d’angolo. E’ possibile che, stavolta, Anastasio – ex di turno – venga schierato a centrocampo sulla sinistra, con Guglielmotti nella corsia opposta, Di Tacchio e De Rose in mezzo, Jimenez un pò più avanti alle spalle di Inglese e uno tra Corallo e De Paoli. Attenzione però anche alle carte Luperini e Frisenna. L’ex Ternana ha superato i problemi fisici e chissà che non venga rispolverato da Toscano, così come Il centrocampista catanese classe 2002 ex Messina può interpretare più ruoli e scalpita per riscattare l’esordio con espulsione a Cerignola.

Arbitrerà l’incontro Cristiano Ursini della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Andrea Maria Masciale (Molfetta) e Ilario Montanelli (Lecco). Quarto ufficiale Enrico Gemelli (Messina). In tv non è prevista la copertura gratuita della partita, a cui potranno assistere i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 17:30.

