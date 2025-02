VERSO CATANIA-CASERTANA (Video): nel 2021 l’ultima affermazione etnea al “Massimino”

Era il 25 aprile 2021 quando, in un “Massimino” deserto in pieno periodo Covid, il Catania ottenne quella che, ad oggi, rappresenta l’ultima vittoria casalinga contro la Casertana (==>> tutti i precedenti della sfida a Catania). I rossazzurri di Francesco Baldini riuscirono a piegare nettamente la resistenza ospite dimostrando di non aver subìto alcun contraccolpo psicologico dopo la precedente sconfitta di Catanzaro.

Etnei sin da subito molto aggressivi e concentrati. Il forcing iniziale venne premiato al 10’: il tiro-cross di Calapai deviato da Izzillo fu respinto maldestramente da Avella all’interno della propria porta, determinando il vantaggio catanese. Alla mezz’ora provvidenziali i due anticipi di testa di capitan Silvestri, prima su Castaldo e poi su Cuppone, che impedirono ai campani di impensierire Martinez. Poi, allo scoccare del 35’, splendida azione sulla sinistra con Pinto che pescò Reginaldo, il quale liberandosi di un avversario con un micidiale rasoterra sul secondo palo siglò il bis.

Nella ripresa (55’) Catania vicino al tris con la gran punizione di Maldonado che si infranse clamorosamente sul palo. Il tris divenne concreto al minuto 76. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Dall’Oglio trovò la testa di Giosa che spedì la sfera dove il portiere casertano non poteva arrivare. Al triplice fischio dell’arbitro, nonostante varie defezioni, il Catania conseguì una vittoria meritata mostrando una costante voglia di aggredire i falchetti senza accontentarsi del risultato.

VIDEO: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

IL TABELLINO

MARCATORI: 10′ Avella aut., 35′ Reginaldo, 75′ Giosa

CATANIA (4-3-1-2): Martinez; Calapai, Silvestri, Giosa, Pinto (84′ Zanchi); Welbeck (84′ Vrikkis), Maldonado, Izco (65′ Rosaia); Dall’Oglio; Reginaldo (76′ Manneh), Golfo (76′ Albertini).

A disp. di Baldini: Santurro, Borriello, Claiton, Sales, Zanchi, Rosaia, Manneh, Piccolo, Volpe, Vrikkis.

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Ciriello, Carillo (69′ Buschiazzo), Del Grosso (76′ Varesanovic); Izzillo (21′ Matese), Bordin (69′ Santoro), Icardi; Longo, Castaldo (76′ Rillo), Cuppone.

A disp. di Guidi: Zivkovic, Buschiazzo, De Vivo, Polito, Rillo, De Lucia, Matese, Santoro, Varesanovic, De Sarlo, Rosso, Turchetta.

ARBITRO: Nicolo’ Marini (Trieste)

Assistenti: Mattia Bartolomucci (Ciampino) e Giuseppe Centrone (Molfetta)

Quarto ufficiale: Francesco Cosso (Reggio Calabria)

NOTE: 3′ di recupero secondo tempo; 2′ di recupero primo tempo

AMMONITI: Welbeck, Matese, Giosa, Icardi

