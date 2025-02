VERSO CATANIA-FOGGIA: l’arbitro Ubaldi torna al “Massimino” dopo un episodio contestato dagli etnei a settembre

Martedì è stato designato l’arbitro di Catania-Foggia, match in programma domenica pomeriggio e valevole per la 29a Giornata del girone C di Serie C. Si tratta del sig. Mattia Ubaldi (==>> precedenti e statistiche del direttore di gara).

Il “fischietto” della sezione di Roma 1 torna a dirigere una partita del Catania dopo il confronto pareggiato a reti bianche con l’AZ Picerno allo stadio Massimino. In quella occasione Ubaldi non concesse alla squadra rossazzurra quello che sarebbe stato un giusto calcio di rigore, a seguito di un fallo evidente commesso da un calciatore lucano nel corso del primo tempo. L’episodio figura in un dossier presentato tempo fa dalla società etnea agli organi federali contenente tutta una serie di arbitraggi sfavorevoli al Catania in questa stagione.

