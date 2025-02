VERSO CATANIA-FOGGIA: come arrivano le due squadre all’appuntamento

Cinque punti dividono Catania e Foggia in classifica: etnei decimi e satanelli tredicesimi. Rossazzurri che si fanno preferire anche in termini di gol fatti (42 contro i 33 dei rossoneri) e subiti (31 contro i 35 della compagine pugliese). E’ la fotografia delle due squadre in vista del match di domenica pomeriggio al “Massimino”. Scavando ancora più in profondità nel percorso, notiamo come il Catania tra le mura amiche abbia raccolto 23 punti e 18 fuori, il Foggia rispettivamente 20 e 15. Dunque tre punti di differenza sia in casa che in trasferta.

Focalizzando lo stato di forma attuale delle due squadre, Catania e Foggia hanno raccolto quasi lo stesso bottino nelle ultime 5 gare: 8 punti il Catania (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta) e 7 il Foggia (2 successi, 1 pareggio, 2 ko) con leggera differenza nella produzione delle reti (7 all’attivo e 6 al passivo il Catania, 10 gol fatti e 8 subiti il Foggia).

Satanelli che, fuori casa, hanno ottenuto 7 punti nelle ultime 5 partite: in mezzo le affermazioni di Messina (7 dicembre) e Taranto (14 febbraio), entrambe con il risultato di 0-3. Sette sono anche i punti collezionati nel medesimo periodo, in casa, dal Catania che non vince al “Massimino” dal 3-1 inflitto al Giugliano il 26 gennaio (prima ancora il 4-0 contro il Sorrento risalente al 22 dicembre).

