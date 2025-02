VERSO CATANIA-FOGGIA: emergenza sulle corsie esterne, poche soluzioni per Toscano

L’uscita dal campo di Guglielmotti claudicante ad Altamura rende ancora più emergenziale la situazione in casa rossazzurra. Poche alternative a disposizione del tecnico Mimmo Toscano in vista di Catania-Foggia. Le soluzioni più gettonate indicano l’impiego dal 1′ di Raimo e Celli sulle corsie laterali.

Altrimenti spazio a Frisenna sulla destra, ma l’ex Messina è stato palesemente adattato nel ruolo domenica scorsa, facendo peraltro più volte i conti con i crampi. Altra possibilità l’inserimento di Lunetta, ma in questo caso dipenderà dalle condizioni fisiche dell’ex Lecco, che potrebbe non recuperare in tempo per la sfida. L’ultima gara ad oggi disputata dal laterale sinistro risale al 26 gennaio, quando andò a segno nel confronto casalingo con il Giugliano vinto dal Catania per 3-1. Poi, per la terza volta in questa stagione, Lunetta ha accusato un nuovo problema muscolare che lo ha costretto a dare forfait nelle successive partite.

===>>> CATANIA FC: “Stoppa, richiesta di accesso agli atti ufficiali di gara”

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***