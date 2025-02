VERSO CATANIA-FOGGIA: Quaini, ritorno in campo dal 1′?

Tenendo conto dell’assenza forzata dello squalificato Ierardi (un turno di stop), in occasione del confronto casalingo con il Foggia dovrebbe tornare a prendere posto in difesa Quaini. L’ex Fiorenzuola ha totalizzato 66 presenze con la maglia del Catania, 27 in questa stagione tra campionato e Coppa Italia ricoprendo più volte il ruolo di difensore centrale e braccetto (meno frequente il suo impiego a centrocampo, ndr).

La sua ultima apparizione da titolare risale alla sconfitta di Cerignola maturata più di 20 giorni fa. In quella occasione giostrò nella linea difensiva a tre sul centro-destra insieme con Del Fabro e Castellini, ora in forza al Pisa. Domenica pomeriggio si va verso l’impiego dal 1′ di Quaini, Del Fabro e Gega, ma si valutano le condizioni di Allegretto e c’è la possibilità che Di Gennaro venga inserito nella lista dei convocati.

