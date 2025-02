VERSO CATANIA-FOGGIA: difficile il recupero di Inglese

Domenica scorsa si è letta con stupore l’assenza di alcuni giocatori tra cui Roberto Inglese, rimasto in panchina per l’intera durata dell’incontro ad Altamura. Come spesso accade soprattutto nell’ultimo periodo, chi figura nell’elenco dei convocati il giorno dopo non prende parte alla gara a causa di problemi fisici sopraggiunti.

Un’infiammazione tendinea in questo caso ha suggerito allo staff tecnico di non inserire in campo l’attaccante principe del Catania, che con i suoi 12 gol all’attivo ha fatto più volte la differenza in questa stagione. Al suo posto mister Toscano si è affidato all’ex Casertana Montalto, al rientro dall’infermeria. Ad eccezione di qualche sponda a beneficio dei compagni e un tiro centrale sugli sviluppi di un calcio di punizione, l’attaccante ha fatto poco altro finchè è rimasto in campo, prendendo poi il suo posto Stoppa, la cui partita è durata una ventina di minuti a seguito dell’espulsione.

In vista di Catania-Foggia la speranza è di riuscire a recuperare in tempo Inglese, giocatore prezioso anche come punto di riferimento per i compagni dentro e fuori dal campo, simbolo di senso d’appartenenza e umiltà, esempio da seguire per tutti. Non dovesse farcela (come sembra) ci sarebbe ancora spazio dal 1′ per Montalto, giocatore spesso oggetto di critiche chiamato a dare qualcosa di più alla causa rossazzurra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***