VERSO CATANIA-FOGGIA (Video): nella gara d’andata reazione di carattere dei rossazzurri, da 2-0 a 2-2 allo “Zaccheria”

20 ottobre 2024. E’ la data dell’ultimo confronto ufficiale tra Catania e Foggia. Si giocava allo stadio “Pino Zaccheria” il match di campionato valido per il girone d’andata. Sotto di due reti, il Catania riuscì a pareggiare i conti siglando due gol nel finale. Proprio quando sembrava un pomeriggio nefasto per i rossazzurri, la generosità degli uomini di Toscano viene premiata con un pareggio insperato. Pari che consentì al Catania di allungare la striscia positiva di risultati, anche se aumentò di due lunghezze il distacco dal Benevento solitario in vetta (-4).

2-2 finale nel contesto di una sfida particolare, vissuta nel dolore per il ricordo dei giovani tifosi del Foggia tragicamente scomparsi a seguito di un incidente stradale al ritorno dalla trasferta di Potenza. Da sottolineare che, prima dell’inizio del riscaldamento, Castellini e compagni resero omaggio adagiando un mazzo di fiori sotto la Curva Nord dell’impianto sportivo pugliese.

Subito protagonista il Catania, gran colpo di testa di Montalto e palla di pochissimo sopra la traversa. Nelle primissime battute dell’incontro il Catania si fece preferire per giro palla e attacco dello spazio, qualche errore di troppo in fase d’impostazione per i padroni di casa. Con il passare dei minuti, però, l’inerzia della partita nel corso della prima frazione cambiò. Rossoneri tendenzialmente più propositivi. I tentativi di sfondamento di Emmausso (12′) e Murano (21′) non andarono a buon fine, ma aumentarono i cross in favore dei padroni di casa, insidiosi soprattutto su situazioni da palla inattiva.

In una di queste il Foggia costruì l’azione del gol di Tascone al 38′: sugli sviluppi di un angolo, sponda errata di testa da parte di un difensore etneo, deviazione di Tascone che trafisse Adamonis. Il Catania provò a reagire spingendo soprattutto dalle parti di Guglielmotti. Nella ripresa Toscano volle dare un input diverso alla propria squadra, effettuando subito tre cambi ad inizio ripresa: dentro Inglese, Quaini e D’Andrea al posto di Montalto, Jimenez e Stoppa.

I rossazzurri schiacciarono subito il piede sull’acceleratore: De Lucia si ritrovò il pallone tra le mani su azione da corner, correndo qualche rischio. Poco dopo etnei ancora insidiosi nell’area di rigore foggiana. Nel momento migliore del Catania, però, ecco il raddoppio del Foggia. Ancora a segno Tascone (51′), difesa impreparata anche in questa circostanza. Toscano, allora, si giocò la carta Lunetta sostituendo un impalpabile Luperini. Il neo entrato si mise in evidenza costruendo un’azione interessante con il contributo prezioso di Inglese, poi conclusione violenta ma centrale di Castellini bloccata da De Lucia.

Il Catania si riversò nella metà campo dei satanelli. Al 68′ D’Andrea ebbe la ghiotta opportunità di accorciare le distanze su calcio di rigore per effetto di un fallo netto in area commesso da Parodi ai danni dello stesso attaccante. D’Andrea, tuttavia, non segnò il gol dell’ex facendosi respingere la conclusione da un ottimo De Lucia. Sembrava il segnale di un pomeriggio storto, destinato a concludersi con grande amarezza per il Catania. Invece i rossazzurri non mollarono, spingendo nella speranza di cambiare le sorti del match.

Al 81′ ci provò proprio D’Andrea, di testa, imbeccato da Ierardi ma pallone fuori bersaglio, non di molto. Poi, tra il minuto 86 ed il 93′, il Catania piazzò due zampate vincenti: prima, al 86′, pregevole cross di Lunetta e bella giocata di Inglese che insaccò la palla del 2-1. Poi, al 3′ di recupero, si concretizzò il sorprendente pareggio: Castellini con un passaggio verticale servì Inglese, che a sua volta scaricò per D’Andrea in area di rigore, quest’ultimo mise in mezzo a beneficio di Di Gennaro, pronto a depositare in rete per il 2-2.

Negli ultimi istanti di gara la squadra di Toscano continuò ad aggredire il Foggia provando addirittura a vincere ma, allo scadere dei 6′ di recupero, a parte l’espulsione di Santaniello non successe più nulla. Finì in parità, a conti fatti andò bene così per un Catania che seppe dimostrare carattere dopo un tempo giocato sottotono.

VIDEO: Foggia 2-2 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

