VERSO CATANIA-FOGGIA (Video): quella vittoria in un 1983 indelebile per i colori rossazzurri

Qualche giorno fa abbiamo focalizzato l’attenzione su quella che, ad oggi, rappresenta l’ultima vittoria conseguita dal Catania al cospetto del Foggia al “Massimino”. Oggi ci soffermiamo sul penultimo successo casalingo rossazzurro che risale al 29 maggio 1983, sfida terminata anch’essa sul punteggio di 2-1. Di particolare interesse fu proprio la vittoria ottenuta allora.

Reti di pregevole fattura realizzate da Angelo Crialesi e Roberto Barozzi nell’anno del salto in Serie A, che il Catania riuscì a centrare superando con successo gli spareggi. La partita col Foggia si giocò in occasione della terzultima giornata di campionato. Clima infuocato, Catania sognava in grande mentre i rossoneri navigavano nelle zone basse della classifica, concludendo la stagione in piena zona retrocessione.

Si ricorda un match abbastanza bloccato, l’uno-due di Crialesi e Barozzi spianò la strada ai rossazzurri a metà ripresa, poi Bordon accorciò le distanze ma non fu sufficiente per i satanelli. La settimana successiva il Catania avrebbe perso lo scontro diretto con la Lazio, prima di esultare negli spareggi promozione disputati a Roma contro Como e Cremonese.

VIDEO: la vittoria del Catania contro il Foggia nel 1983

