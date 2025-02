QUI CATANIA: con Di Donato precedenti da allenatore e calciatore, anche vari derby

In questa stagione Daniele Di Donato ha affrontato il Catania allo stadio “Angelo Massimino” da allenatore del Team Altamura, uscendo sconfitto dal confronto per 2-0 con gol di Carpani e Inglese. In precedenza Di Donato ha sfidato i rossazzurri sedendo sulla panchina del Latina. Si ricorda anche un pareggio con il Catania sotto di una rete (Mastroianni a segno al 19′) e che al 73′ fissò il definitivo 1-1 grazie alla rete di Chiricò, la scorsa stagione.

Nel 2021 vittoria del Latina per 1-0 sempre in Serie C, quando decise la rete di Sane nel primo tempo in un contesto poco fortunato per il Catania, che non riuscì a concretizzare le diverse occasioni prodotte. Prima di allora, il 23 gennaio 2006, Di Donato ha opposto resistenza al Catania nelle vesti di centrocampista dell’Arezzo, rimanendo in campo per l’intera durata dell’incontro pareggiato 0-0 contro il Catania di Pasquale Marino destinato poi alla promozione in Serie A.

Da calciatore non fu l’unico incrocio, avendo anche giocato contro il Catania indossando le casacche di Lodigiani e, soprattutto, Palermo. Vari derby disputati tra Serie B e C, due dei quali persi pesantemente dal Catania, 5-1 e 5-0 rispettivamente nelle stagioni 2000/01 e 2003/04. Ricordiamo anche il 2-0 che l’Elefante inflisse al Palermo il 18 novembre 2002 con reti di Cordone e Oliveira. Spettacolare il 3-3 contro i rosanero a Palermo nel 2003 (doppietta di Martusciello e gol di Oliveira per il Catania).

