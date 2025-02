VERSO MONOPOLI-CATANIA: all’andata sofferta vittoria rossazzurra, Lunetta match winner

Catania e Monopoli si ritrovano da avversari dopo l’1-0 maturato all’andata in favore dei rossazzurri allo stadio “Angelo Massimino” il 30 settembre. Si ricorda una partita vinta con non poca sofferenza dalla squadra di mister Toscano, che comunque seppe gestire il prezioso vantaggio fino alla fine, riassaporando il gusto dei tre punti che, tra le mura amiche, mancavano da quasi un mese. I biancoverdi, invece, interruppero la striscia positiva di risultati.

Poche vere occasioni da gol nella prima frazione. Monopoli ben chiuso dietro che concesse pochi spazi al Catania. I rossazzurri gestirono un possesso palla prolungato, portando tanti uomini nell’area di rigore del Gabbiano senza tuttavia riuscire a sfondare. Musica completamente diversa nel corso della ripresa. Al 49′ il Catania trovò il varco giusto per colpire: assist di Di Gennaro, palla messa in mezzo per Lunetta che insaccò di piatto sinistro. A questo punto atteggiamento diverso del Monopoli, decisamente più propositivo.

Al 74′ super parata di Adamonis su colpo di testa a botta sicura di Yeboah. Risposta immediata del Catania con un ottimo intervento di Vitale sulla botta di Stoppa in area, la palla rimase lì ma Luperini calciò alto. Partita assai vivace adesso. Al 77′ splendida giocata di Yeboah (pallonetto pregevole), tiro di pochissimo fuori bersaglio. Pochi secondi dopo riecco il Catania pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione, Lunetta deviò la sfera terminata di un soffio a lato. Nessun attimo di tregua. I pugliesi schiacciarono il piede sull’acceleratore e Adamonis disse di no, ancora una volta (80′): eccellente respinta del portiere sul tiro velenosissimo del neo entrato Bruschi.

Si rivide quasi subito il Catania: al minuto 85 Luperini servì Inglese che di tacco sfiorò il raddoppio. Poco dopo, Monopoli due volte vicino al pari. Prima con la traversa colpita da Bruschi, poi ancora con quest’ultimo calciando a giro di pochissimo fuori. Nel finale nuovo tentativo di Bruschi (90′), in questo caso pallone completamente fuori misura. In pieno recupero, Pace cercò l’eurogol in rovesciata ma colpì male la palla. Al 95′ triplice fischio dell’arbitro sacendo una vittoria sofferta ma fortemente voluta con il Monopoli uscito tra gli applausi del pubblico.

VIDEO: Catania-Monopoli, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

