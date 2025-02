VERSO MONOPOLI-CATANIA: club biancoverde chiama a raccolta i tifosi con prezzi scontati

Il Monopoli occupa la vetta della classifica a pari merito con l’Audace Cerignola, l’obiettivo non può che essere quello di alimentare il sogno promozione in vista del prosieguo della stagione. Domenica pomeriggio arriva il Catania al “Veneziani” e la società biancoverde chiama a raccolta il proprio pubblico proponendo prezzi scontati per l’acquisto del biglietto che includono anche la successiva partita in casa con il Team Altamura: due gare nel settore Distinti al costo di 20 euro, 40 nel settore Tribuna. Le previsioni iniziali indicano che in circa 3.000 spettatori potrebbero raggiungere gli spalti, su una capienza totale dell’impianto di poco superiore alle 4.000 unità. In relazione alla prevendita dei tagliandi per il settore riservato ai tifosi del Catania si attende, invece, l’esito della riunione del GOS.

