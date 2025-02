VERSO MONOPOLI-CATANIA: conosciamo meglio la squadra di Colombo

48 punti raccolti in 25 giornate di campionato frutto di 13 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte con 32 gol all’attivo e appena 13 al passivo. Chiarissima la solidità difensiva del Monopoli allenato da Alberto Colombo. Pugliesi attualmente al comando della classifica, reduci dal pari esterno a reti bianche col Benevento che è costato l’esonero di mister Auteri. Difficile fare gol al Monopoli, che sta costruendo le proprie fortune soprattutto in trasferta con 27 punti conquistati, 6 in più rispetto al rendimento casalingo.

In panchina, dicevamo, siede Colombo. A Monopoli ha trovato i giusti equilibri adottando un 3-5-2 molto organizzato, all’occorrenza variando il tema tattico con l’utilizzo dei trequartisti. Il Monopoli fa molta densità al centro, calcia bene i piazzati, concede poco agli avversari in virtù di un reparto arretrato affidabile e, in generale, di un atteggiamento collettivo efficace sfruttando abilmente le veloci ripartenze.

Se la difesa biancoverde è, al momento, la meno battuta del girone C il merito è attribuibile anche al 22enne portiere Vitale, scuola Sassuolo. 13 “clean sheet” per lui in questa stagione. C’è da dire che è protetto adeguatamente da una linea difensiva a tre sapientemente guidata dall’esperienza di Miceli (cresciuto nelle giovanili del Catania) e del capitano Viteritti, che di solito agisce sulla corsia di destra ma molto bene si sta comportando da braccetto e sa rendersi pericoloso sulle palle inattive. Angileri completa il terzetto di difesa, ragazzo classe 2001 ex Palermo, nativo di Alcamo che si sta rivelando un buon centrale. Viene paragonato da qualche addetto ai lavori a Leonardo Bonucci per personalità e movenze. Opzioni come Fazio e Bizzotto garantiscono grande esperienza.

A centrocampo agisce efficacemente da quinto il mancino Federico Pace. Il laterale classe 1999 è un calciatore completo per caratteristiche, uno dei profili da tenere particolarmente d’occhio. Assicura maggiore equilibrio rispetto a Contessa, che invece è più un terzino di spinta. Il tecnico del Monopoli ha effettuato varie rotazioni in mezzo, potendo contare soprattutto sulla spiccata tecnica dell’argentino Battocchio, che fa valere la sua esperienza internazionale e anche nei campionati di Serie A e B. Profilo importante, inoltre, quello del centrocampista offensivo siciliano (di Mazara del Vallo) Bulevardi. Il neo acquisto Jean Freddi Greco, ex Catania, evidenzia dinamismo, capacità ad inserirsi negli spazi.

Abbina sostanza e qualità in mediana De Risio, elemento che vanta trascorsi in club come Benevento, Juve Stabia, Padova, Catanzaro, Avellino, Bari e Pescara. In fatto di giovani, il classe 2005 Virgilio è una mezzala con buoni tempi d’inserimento. Attenzione al guizzante trequartista Scipioni (20 anni). Sulla fascia destra da evidenziare la duttilità di Cristallo (quinto di centrocampo o braccetto) e la grinta di Valenti. Altro tassello di spessore è Falzerano, esterno molto rapido e di qualità dotato di un buon tiro.

In avanti Bruschi è in grado di creare grattacapi alla difese avversarie sfruttando le sue armi principali: tecnica, velocità e versatilità. Nasce come seconda punta, può scendere in campo come esterno sinistro o punta di movimento. Risalta la versatilità di Grandolfo, un calciatore in grado di leggere i momenti della partita come pochi altri nella sua categoria, autore sin qui di 8 gol; da poco ha festeggiato il traguardo delle 350 presenze da professionista collezionate in tutta Italia dalla Serie A alla C.

Da non sottovalutare i progressi della punta ghanese Yeboah, classe 2002 cresciuto nelle giovanili del Verona. Calciatore che si muove molto su tutto il fronte offensivo, è il primo a ringhiare sui portatori di palla avversari. Tra le opzioni per l’attacco anche Cheikh Sylla, giocatore di statura imponente (196 cm) prelevato dal Perugia. Pellegrini, ragazzo di talento prelevato poco prima della chiusura del mercato dalla Feralpisalò, possiede tecnica e rapidità negli spazi, può giocare sia in coppia che come unico riferimento centrale completando un reparto offensivo di valore.

