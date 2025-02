VERSO MONOPOLI-CATANIA: quando il gol di Silvestri valse tre punti per i rossazzurri

4 ottobre 2020. Risale ad allora l’ultima vittoria del Catania contro il Monopoli allo stadio “Vito Simone Veneziani”. I rossazzurri allenati da Giuseppe Raffaele, oggi tecnico dell’Audace Cerignola, festeggiarono in Puglia la prima vittoria della stagione 2020/21. 0-1 il risultato finale, decisivo il gol di Tommaso Silvestri, difensore attualmente in forza alla Triestina (ceduto in prestito, ndr).

I rossazzurri battagliarono per tutta la gara soffrendo soprattutto le scorribande sulla fascia destra di Zambataro e Starita. L’Elefante però non si fece abbattare, colpendo nel momento giusto. Al minuto 52 la svolta: punizione calciata da Rosaia, il centrocampista trovò Silvestri che, con una splendida inzuccata, portò il Catania in vantaggio. Il mach visse di tanta garra ma poche emozioni. Al triplice fischio vittoria importante su un campo tradizionalmente ostico.

VIDEO: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

