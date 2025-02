VERSO MONOPOLI-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno domenica allo stadio “Vito Simone Veneziani” contro il Monopoli, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 1.88 e 1.95; la “X” tra 2.80 e 2.90; il “2” tra 4.02 e 4.30. Lo scenario è quello di un confronto che, sulla carta, vede i padroni di casa favoriti per la vittoria. C’è fiducia che la squadra di Colombo riesca ad imporsi tra le mura amiche, sfruttando il periodo complicato che attraversa il Catania.

Non si tratta, comunque, di un netto favore del pronostico, non essendo così alto il valore delle quote relative ad un eventuale pareggio. Più difficile ipotizzare un risultato premiante per il Catania. Vedremo se e quanto incideranno le numerose defezioni in casa rossazzurra. Il Gabbiano, reduce da 4 vittorie casalinghe di fila e che al “Veneziani” non perde dal 31 agosto (0-1 contro il Sorrento), arriva all’appuntamento con 23 punti raccolti nelle ultime dieci partite, 11 in più rispetto al Catania che, invece, non vince lontano dal “Massimino” dall’8 dicembre (5-1 a Taranto).

