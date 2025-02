VERSO MONOPOLI-CATANIA: quando Scarsella regalò il primo successo etneo al “Veneziani”

A proposito dei precedenti rossazzurri a Monopoli, focalizziamo l’attenzione sul primo dei due unici vittoriosi confronti in Serie C a favore del Catania. Il 23 settembre 2015 gli etnei allenati da Giuseppe Pancaro vinsero in rimonta allo stadio “Vito Simone Veneziani”.

Si giocò in notturna di fronte a circa tremila spettatori. Incontro palpitante fin dal principio. Calderini ebbe due palle gol nella prima frazione di gioco: un colpo di testa che si stampò sul palo e una conclusione dalla distanza sventata in angolo dal portiere. Tuttavia fu il Monopoli a passare in vantaggio, con il difensore di casa Esposito che si dimostrò abile nel liberarsi dalla marcatura e segnare di testa.

Mister Pancaro, nel tentativo di ribaltare il punteggio, inserì due innesti dalla panchina: il centrocampista Scarsella e l’esterno offensivo Falcone. Furono proprio i due giocatori subentrati a confezionare la rimonta con due gol in fotocopia: cross dalla fascia e colpo di testa dell’accorrente centrocampista. Reti che permisero al Catania di espugnare l’ostico campo pugliese e soprattutto di accorciare ulteriormente la penalizzazione in classifica.

VIDEO: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

