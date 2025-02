VERSO TEAM ALTAMURA-CATANIA: all’andata convincente vittoria etnea, fu la terza di fila in campionato

Il Catania torna a sfidare il Team Altamura dopo il confronto disputato all’andata, al “Massimino”. Il 12 ottobre scorso i rossazzurri ottennero quella che, ad oggi, rappresenta l’ultima volta in cui hanno inanellato più di due vittorie di fila (tre per l’esattezza) dopo i successi riportati con Monopoli (in casa) e Casertana (in trasferta). Piegata per 2-0 la resistenza dell’Altamura. Successo ottenuto attraverso una prova convincente per dinamismo, grinta, qualità e attenzione.

Catania che spinse forte sin dalle battute iniziali, aumentando progressivamente la spinta sulle corsie esterne costruendo una serie di occasioni per andare a segno. Pallino del gioco in mano agli etnei e gol che era nell’aria, arrivato al minuto 24: Jimenez calciò alla destra di Pane che respinse il tiro, la palla rimase lì e Carpani, centrocampista ora in forza all’Ascoli, intervenne come un falco insaccando.

L’Altamura provò timidamente a reagire ma il Catania concesse poco o nulla agli avversari. Anzi, al 31′ furono ancora i rossazzurri a trovare la via della rete. Recupero palla di Jimenez, servizio per Inglese che entrò in area, prese la mira non lasciando scampo a Pane. Ritmi meno elevati nel corso della ripresa. Il Catania gestì il doppio vantaggio, l’Altamura fece circolare maggiormente palla creando pochi pericoli dalle parti di Adamonis.

Vittoria commentata così dal presidente Pelligra: “Gli impegni e il fuso orario non contano, quando gioca il Catania. Il terzo successo consecutivo è il giusto premio per un gruppo che lotta, cresce e rispecchia la voglia di vincere dei nostri straordinari tifosi. Forza Catania, avanti insieme con coraggio ed entusiasmo!”.

VIDEO: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***