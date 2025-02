VERSO TEAM ALTAMURA-CATANIA: i rossazzurri tornano al “Tonino D’Angelo” dopo la vittoria del ’96

Era il 22 dicembre 1996 quando il Catania per la prima e unica volta mise piede allo stadio “Tonino D’Angelo” di Altamura per affrontare la formazione pugliese. Allora i rossazzurri sfidarono l’Unione Sportiva Altamura, club fondato nel 1941 e scioltosi nel 2015. Il Catania allenato da Gianni Mei riuscì a fare bottino pieno, imponendosi di misura grazie al gol siglato da Ciccio Pannitteri al 75′. Per Pannitteri fu la seconda delle dieci reti complessive siglate in campionato nella gara che sancì la prima vittoria della gestione Mei.

Etnei che avevano pareggiato i tre precedenti incontri dopo la sconfitta di Frosinone per 3-1 che costò l’esonero di Angelo Busetta. Catania e Altamura militavano in Serie C2: i primi approdarono ai playoff piazzandosi in quarta posizione, i secondi invece si piazzarono al sedicesimo posto, costretti a disputare i playout. A fine stagione il Catania fu eliminato in semifinale dalla Turris, poi promossa in C1, mentre l’Altamura perse lo spareggio con il Marsala sprofondando nelle serie inferiori.

In quegli anni, mentre l’US Altamura si avviava verso lo scioglimento, tra le varie compagini cittadine fu l’attuale Team Altamura ad imporsi, condividendo colori e simbolo dell’US ma non rivendicandone alcuna formale eredità. Nel 2024 il Team ha riportato ad Altamura la Serie C, che nel comune murgiano mancava da 27 anni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***