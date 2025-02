VERSO TEAM ALTAMURA-CATANIA: quale reazione dopo l’ennesimo passo falso? Le ipotesi di formazione

Vincere, pareggiare o perdere con chiunque. Un Catania in grado di fare tutto ed il contrario di tutto. A prescindere dall’avversario di turno. Via così, dondolandosi sull’altalena delle prestazioni e dei risultati fino a determinare la situazione attuale che vede il Catania rischiare persino di uscire dalla griglia dei playoff. Con una costante che si ripete: quando sembra che possa arrivare il momento della svolta, puntualmente si verificano passi indietro.

L’illusione è sempre dietro l’angolo. Il Catania non ha saputo dare continuità al successo di Monopoli, pareggiando a fatica tra le mura amiche contro la Casertana. A due settimane dalla vittoria del “Veneziani”, i rossazzurri fanno ritorno in Puglia per affrontare, stavolta, il Team Altamura, che proprio domenica scorsa a Monopoli ha sfiorato il colpaccio subendo l’1-1 beffardo nel finale. Adesso sia gli altamurani che gli etnei giocano per la conquista dei tre punti.

Sulla carta c’è una differenza di valore tecnici in campo e la bilancia dovrebbe pendere in favore del Catania. Dovrebbe, appunto. Molto meglio utilizzare il condizionale in un momento in cui l’Altamura arriva alla sfida da squadra viva, guizzante e determinata al cospetto di un Catania impronosticabile che viene da una settimana di polemiche e da una prova opaca offerta davanti ai propri tifosi.

La settimana precedente Toscano aveva lanciato il messaggio di sfidare la Casertana come se fosse il match più importante della stagione, ottenendo dai protagonisti in campo l’esatto contrario. Adesso ha chiesto alla propria squadra di riproporre lo stesso atteggiamento di Monopoli. Saranno ancora una volta parole cadute nel vuoto, oppure il Catania saprà rispondere nel modo giusto alle sollecitazioni del mister?

In vista del match di Altamura Toscano non potrà disporre di Anastasio, Bethers, Dalmonte, Di Gennaro, Lunetta e Sturaro. Si rivedono Stoppa e Montalto, ma l’ex tecnico del Cesena valuterà soltanto nelle ultime ore quanto minutaggio potranno assicurare. Provando ad ipotizzare la formazione di partenza, potrebbe esserci qualche variazione rispetto alla partita precedente.

Ad esempio non si esclude il ritorno nella linea difensiva a tre di Quaini completata con Ierardi e Del Fabro. Altrimenti spazio per Allegretto. A centrocampo, sulle corsie laterali, Guglielmotti agirebbe a destra con Celli e Raimo in ballottaggio nella fascia mancina (favorito il primo?). In mezzo potrebbe rifiatare qualcuno. Lo stesso Toscano ha spiegato in sala stampa di valutare l’ipotesi di un inserimento dal 1′ di Frisenna (in sostituzione di De Rose?). Jimenez, in giornata no domenica scorsa, è un calciatore importante soprattutto per la capacità di “accendere” il gioco rossazzurro e, pertanto, a meno di sorprese giocherà dall’inizio.

In avanti l’auspicio è di supportare al meglio Inglese, che anche quando fatica a ricevere palloni invitanti in area riesce sempre a creare presupposti per impensierire gli avversari. Sarà affiancato da De Paoli, oppure Toscano si giocherà la carta Stoppa sin da subito? Non ancora sciolte le riserve. I tifosi, in ogni caso, sperano che qualsiasi interprete venga chiamato in causa fornisca risposte adeguate.

Arbitrerà l’incontro Leonardo Mastrodomeni della sezione di Matera, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Renzullo (Torre del Greco) e Diego Peloso (Nichelino). Quarto ufficiale Mattia Maresca (Napoli). In tv non è prevista la copertura gratuita della partita, a cui potranno assistere i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 15:00.

