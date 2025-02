VERSO TEAM ALTAMURA-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno domenica allo stadio “Tonino D’Angelo” contro il Team Altamura, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.80 e 2.94; la “X” tra 2.87 e 3.00; il “2” tra 2.35 e 2.42. Lo scenario è quello di un confronto che, sulla carta, vede gli ospiti con qualche lieve chance in più di vittoria in un contesto comunque incerto.

Sostanzialmente può accadere di tutto ad Altamura, ma c’è fiducia che la squadra di Toscano riesca ad imporsi in terra pugliese. In questo modo otterrebbe la seconda vittoria consecutiva fuori casa dopo il precedente successo riportato sul campo dell’ex capolista del girone, il Monopoli. Ma nessuna gara è da sottovalutare, prova ne sia che fin troppo spesso il Catania non ha rispettato i favori del pronostico, i quali vanno sempre confermati sul rettangolo verde.

