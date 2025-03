ACCADDE OGGI: 20 marzo 2010, quando fu certo l’addio di ‘Malaka’ Martinez al Catania

20 marzo 2010, giorno in cui si seppe con certezza che Jorge Martinez avrebbe lasciato il Catania a fine stagione. L’attaccante uruguaiano, protagonista di ottimi campionati in maglia rossazzurra, si stava avviando verso il trasferimento in una big. Martinez lo aveva tanto desiderato e l’allora Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco anticipò la notizia dell’addio del ‘Malaka’ che, ai piedi dell’Etna, ha realizzato complessive 23 reti.

“Andrà via a fine stagione, ci sono due-tre squadre che lo stanno chiedendo con insistenza”, le parole di Lo Monaco a riguardo. Alla fine Martinez approdò alla Juventus che sborsò una cifra di ben 12 milioni di euro per assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del giocatore, il quale poi deluse le attese in bianconero anche a seguito di una lunga serie d’infortuni.

