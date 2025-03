L’EDITORIALE | Il Catania si trova a un bivio. I temi principali di una stagione travagliata

L’1-1 del Catania contro il Foggia, ottenuto al “Massimino”, è un risultato che non rispecchia le aspettative di una squadra che sta vivendo una stagione travagliata. Il Catania, purtroppo, continua a incappare in una serie di difficoltà che vanno ben oltre il terreno di gioco e che ormai sono diventate parte integrante del contesto attuale: gli infortuni, la gestione della rosa e le scelte societarie.

Uno dei temi principali di questa stagione è l’improduttività del settore offensivo, nonostante la buona volontà. Le pesanti assenze che si sono susseguite nel corso dei mesi, soprattutto in avanti, hanno limitato la capacità del Catania di esprimere il proprio potenziale. È ormai una costante vedere il tecnico in difficoltà a causa delle numerose defezioni, con un reparto avanzato che fatica e l’infortunio di Inglese che ha reso ancora più difficoltosa la capacità di incidere negli ultimi metri.

Ma non si tratta solo di un problema di numeri. La gestione di questa emergenza da parte della società è stata finora insufficiente, come dimostrato dalla difficoltà a coprire adeguatamente quei ruoli cruciali. Se è vero che gli infortuni sono un fattore imprevedibile, è anche vero che la preparazione e la programmazione della stagione avrebbero dovuto permettere di affrontare con maggiore serenità questi momenti critici.

Se dentro il rettangolo di gioco il Catania non riesce a trovare una via d’uscita, fuori dallo stadio la situazione è ancora più complessa. La contestazione nei confronti della società è ormai aperta, e i riflettori sono puntati soprattutto su Ross Pelligra e Vincenzo Grella, figure chiave della gestione rossazzurra.

Pelligra, il presidente, è accusato di non aver dato la necessaria attenzione alle problematiche sportive e alle esigenze di un club che, storicamente, è abituato a ben altre ambizioni. Le promesse fatte in estate, di un rilancio e di un Catania competitivo, sono ancora lontane dalla realtà dei fatti. I tifosi, sempre più delusi, non nascondono il loro disappunto, e la pazienza sta per finire. L’incontro di domenica con il Foggia è stato solo l’ennesimo esempio di come la squadra non riesca a decollare, e la frustrazione cresce.

Anche Vincenzo Grella, vice presidente, non esce indenne dalla contestazione. Le scelte sul mercato sono state al centro di diverse critiche, con alcuni acquisti che non hanno dato i frutti sperati. L’impressione, infatti, è che la squadra non sia stata costruita con la necessaria coesione e che il progetto non abbia avuto una direzione chiara. Le assenze di peso e le difficoltà in attacco sono il frutto di una campagna acquisti che non ha risolto le carenze strutturali del Catania.

Il Catania si trova a un bivio. Da una parte c’è una squadra che sta cercando di resistere alle difficoltà fisiche e a una classifica che non è certo quella che i tifosi avevano immaginato. Dall’altra, c’è una società che sembra non avere le risposte adeguate per affrontare la situazione. Il pareggio con il Foggia è solo l’ennesimo segnale che la strada verso il riscatto è ancora lunga e incerta.

La contestazione è destinata a crescere se la situazione non cambierà rapidamente, e la pressione su Pelligra e Grella aumenterà con ogni risultato negativo. I tifosi chiedono chiarezza, una visione a lungo termine e, soprattutto, risultati che possano far ritrovare al Catania quella dignità che merita. La pazienza sta finendo, e la stagione potrebbe essere segnata da una frattura sempre più evidente tra la società e la tifoseria.

