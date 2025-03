ACCADDE OGGI: 6 marzo 1955, il Catania interrompe un lungo digiuno di vittorie in Serie A

6 marzo 1955, i rossoazzurri festeggiano la conquista di punti importanti in Serie A. Il Catania, infatti, non assaporava il gusto della vittoria da ben due mesi, quando battè al Cibali la Pro Patria per 2-1. Successivamente riportò due pareggi e quattro sconfitte, ultima delle quali al cospetto del Milan, a San Siro.

La reazione della squadra etnea allenata da Piero Andreoli si tradusse nel successo per 2-0 ottenuto ai danni del Genoa: al 20’ vantaggio firmato Vittorio Ghiandi, prima del raddoppio di Karl Heinz Spikofski con un tiro non irresistibile che sorprese l’estremo difensore avversario al minuto 29. I genoani non opposero grande resistenza ed il Catania vinse con pochi affanni nell’anno in cui la formazione dell’Elefante militava per la prima volta in A.

