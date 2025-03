A MENTE FREDDA – Catania, adesso il vero esame di maturità da affrontare con coraggio

“Una sfida personale e collettiva allo stesso tempo, la maturità rappresenta un momento in cui il singolo è chiamato a dimostrare non solo le proprie competenze scolastiche, ma anche la propria capacità di resilienza, di gestione dello stress e di pianificazione”. Così lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia definisce a Fanpage.it il significato tradizionale di ‘esame di maturità’. Se lo accostiamo allo sport e, nel caso in specie, al Catania, ci accorgiamo che forse calza a pennello.

Ogni singolo calciatore rossazzurro è chiamato, infatti, a misurarsi individualmente oltre che su un piano collettivo. Dimostrando quanto è capace di gestire il momento, pianificare il prosieguo della stagione superando le difficoltà. Il Catania è reduce da sei risultati utili consecutivi, quindi invia segnali di ripresa che non possono passare inosservati rispetto ad una fase prolungata di alti e bassi. Il difficile però viene adesso, con le tappe conclusive di una stagione regolare complicata.

La squadra di Toscano ha davvero cambiato marcia? L’insidioso test di Messina – contro i peloritani che, nell’ultimo periodo, hanno reso la vita non facile a realtà come Benevento, Trapani e soprattutto Avellino – è stato superato, pur senza entusiasmare sul piano del gioco ma mantenendo i nervi saldi fino all’ultimo, ritrovando solidità e compattezza. Bene il Catania sotto il profilo temperamentale e caratteriale, dell’attenzione e della concentrazione, dell’ordine e dell’occupazione degli spazi.

Lo step successivo, probabilmente, è rappresentato dalla crescita mentale del gruppo, della condizione fisica dei giocatori al rientro dai rispettivi infortuni e dal coraggio nella costruzione della manovra. Perchè il Catania ha dimostrato che quando entra in possesso della sfera può creare difficoltà agli avversari giocando la palla con qualità. Ma deve farlo con molta più frequenza. In questo senso il recupero di più elementi rappresenta una lieta notizia, sperando che l’infermeria continui a sorridere consentendo a Toscano di gestire al meglio i cambi, ruotando uomini e caratteristiche.

Domenica c’è la sfida al Crotone, squadra in salute, quarta classificata e dall’elevato potenziale offensivo che giunge all’appuntamento carica dopo il colpaccio contro la capolista. L’appetito vien mangiando, i rossazzurri hanno la ghiotta opportunità di portare a tre il numero di successi di fila. Riuscirci davanti ai propri tifosi avrebbe un sapore speciale, ripristinando un certo entusiasmo nell’ambiente. Per di più misurando le proprie ambizioni con un avversario quotato, forte e ben allenato. Esame molto importante per i rossazzurri. L’esame di maturità, quello vero.

