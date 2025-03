ACCADDE OGGI: 14 marzo 1954, il Catania cala il tris nell’anno della prima promozione in A

14 marzo 1954, il Catania festeggia la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie B. Dopo il poker rifilato all’Alessandria, tris di gol al cospetto del malcapitato Piombino allo stadio “Cibali” nell’anno della prima promozione rossazzurra in A. Le reti di un super Catania portano le firme di Guido Klein, Sergio Quoiani e Michele Manenti. Nulla da fare per il Piombino che deve inchinarsi agli etnei allenati da Piero Andreoli, vittoriosi per 3-0.

In quella stagione la formazione dell’Elefante riuscì a concludere il torneo cadetto al primo posto. Si pensava di disputare un buon campionato ed è arrivata quella Serie A inseguita da 23 stagioni e mai raggiunta prima. Il 2 giugno 1954 duecentomila catanesi parteciparono ad un lungo corteo, dalla stazione di Giarre all’arrivo della squadra dopo le ultime due trasferte al nord, fino in Piazza Duomo a Catania per festeggiare la promozione.

