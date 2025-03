ACCADDE OGGI: 16 marzo 2015, l’ultima volta di Pasquale Marino sulla strada del Catania

Nel 2007 la decisione sofferta di lasciare la sponda rossazzurra della Sicilia per trasferirsi all’Udinese. Successivamente Marino se l’è vista col Catania da avversario sedendo sulle panchine di Parma, Genoa e Vicenza. Ha affrontato per l’ultima volta la squadra dell’Elefante in Serie B il 16 marzo 2015, da tecnico vicentino.

Dieci anni fa allo stadio “Romeo Menti”, sotto una pioggia battente e su un campo pesantissimo, Catania e Vicenza non andarono oltre lo 0-0. Marino, al termine di quella stagione, fu sul punto di lasciare Vicenza per fare ritorno a Catania ma gli sviluppi dell’inchiesta “I Treni del Gol” bloccarono il trasferimento. Successivamente ha guidato Frosinone, Brescia, Spezia, Empoli, SPAL, Crotone e Bari.

Da febbraio dello scorso anno il tecnico marsalese è senza panchina, essendo stato esonerato dal Bari con la squadra al 15º posto nel campionato di Serie B: in 14 partite sulla panchina biancorossa ha collezionato 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. La società pugliese aveva ingaggiato Marino il 9 ottobre 2023 dopo quasi due anni d’inattività.

VIDEO: Marino sulla panchina del Vicenza, avversario del Catania

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

