ACCADDE OGGI: 17 marzo 2012, quando si parlò di “Catania per la prima volta a ridosso dell’Europa”

Esattamente tredici anni fa l’allora Amministratore Delegato del Catania Pietro Lo Monaco, che stava per concludere l’avventura etnea in Serie A, parlò di salto di qualità effettuato nella sponda rossazzurra della Sicilia. “Per la prima volta – disse – la squadra si trova a ridosso della zona Europa con dieci giornate che mancano al termine del campionato. E’ bello poterlo dire. Questo Catania adesso è nelle condizioni di ottenere successi importanti, ormai è un club solido e con bilanci in ordine”. Era il Catania allenato da Vincenzo Montella, colui che guidava sapientemente il ‘piccolo Barcelona’, chiamato così per il gioco che riusciva ad esprimere e la capacità d’incutere timore anche alle big del calcio italiano. Altri tempi, auspicando che i colori rossazzurri tornino al più presto ad alti livelli.

