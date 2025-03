ACCADDE OGGI: 23 marzo 2013, Catania e Vecchie Glorie rossazzurre in campo

23 Marzo 2013, giornata entrata nella storia del Calcio Catania perché, allo stadio “Angelo Massimino”, si affrontarono la squadra rossazzurra e le Vecchie Glorie etnee. Momento speciale per i protagonisti con la maglia del Catania del presente e del passato, ma anche per quei tifosi che hanno ben impressi nella mente i ricordi gloriosi del vecchio Catania. Un tuffo nel tempo rivedendo all’opera giocatori che hanno contribuito a fare la storia del club.

Tanti eroi sul rettangolo di gioco come Aldo Cantarutti, Angelo Crialesi, Roberto Benincasa, Claudio Ciceri, Carletto Borghi, Renzo Castagnini, Gigi Chiavaro, Sandro Cicchetti, Ciccio Bifera. Oppure Roberto Manca, Gennaro Monaco, Gionatha Spinesi, Lulù Oliveira e tantissimi altri protagonisti della storia del Catania. Per la cronaca andarono a segno, in quello che fu anche un incontro a scopo benefico esaltando il trionfo della solidarietà, Spolli, Spinesi (2), ‘Papu’ Gomez, Bellusci (2), Terracciano, Alvarez, Cabalceta e Marchese.

