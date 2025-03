ACCADDE OGGI: 27 marzo 1983, il Catania fa 13 e Mastalli si ripete

Dopo la bella vittoria nell’atteso derby di Sicilia contro il Palermo, i rossazzurri stesero una delle rivelazioni del campionato di Serie B di allora, la Cavese. Era il 27 marzo 1983, anno che sancì la promozione etnea in A, nel contesto di un campionato dal coefficiente di difficoltà elevatissimo in cui competevano squadre di grande blasone come Milan (per la seconda volta nella storia retrocesso in cadetteria) e Lazio.

La formazione allenata da Gianni Di Marzio mise ko i campani con il risultato di 2-0. A segno al 25’ Ennio Mastalli – in gol anche nel precedente turno di campionato vittorioso col Palermo – e Roberto Barozzi al minuto 39. Per il Catania, risultato utile consecutivo numero 13 tra le mura amiche e squadra che poneva le basi per vivere un finale di stagione esaltante. Mastalli fu il calciatore rossazzurro con più presenze in quella stagione (38), al pari di Angelo Crialesi.

