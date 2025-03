ACCADDE OGGI: 5 marzo 1961. Catania, gol vincente di Prenna dimenticando la Juve

5 marzo 1961, bella vittoria ottenuta dal Catania allenato da Carmelo Di Bella in Serie A. Allo stadio “Cibali” gli etnei piegarono, di misura, il Bologna. A decidere il match un gol del solito Memo Prenna (autore di una cinquantina di reti in rossazzurro, ndr) con un tiro al 17’ che sorprese l’estremo difensore Attilio Santarelli.

L’1-0 finale consentì alla formazione dell’Elefante di riassaporare il gusto della vittoria che mancava esattamente da un mese: uno scoppiettante Catania-Milan concluso con il risultato di 4-3. Si trattò del primo successo in assoluto del Catania contro il Bologna, riscattando la sconfitta maturata precedentemente con la Juventus (1-2). In quella stagione il Catania arrivò a contendere il titolo di campione d’inverno all’Inter, poi si classificò all’ottavo posto finale con 36 punti, un risultato per certi versi inatteso, insperato e quindi ancor più appagante.

