ANASTASIO a Telecolor: “Fare gol è sempre bello, stiamo mettendo il gruppo davanti a tutto”

L’esterno Armando Anastasio commenta il successo per 3-0 sul Trapani rispondendo alle domande dei giornalisti e degli opinionisti di Telecolor: “Fare gol è sempre bello, per noi era importante chiudere il primo tempo in vantaggio: è andata bene. Stiamo mettendo il gruppo davanti a ogni altra cosa, siamo compatti. Dev’essere questa la nostra forza fino al termine della stagione. Vincere al Massimino per noi avrà un altro effetto, vogliamo fare bene davanti ai nostri tifosi. In questo momento ci sta mancando il successo in casa e dobbiamo lavorare per cambiare le cose. Non dobbiamo avere obiettivi a lungo raggio ma bisogna pensare a fare bene ogni partita”.

