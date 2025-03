ANTONINI (Pres. Trapani): “All in sul derby, da vincere ad ogni costo”

Punta con decisione sulla vittoria nel derby, il presidente del Trapani Valerio Antonini. Attraverso la piattaforma social X, il numero uno granata si è così espresso in vista del confronto con il Catania: “Domenica ALL IN sul derby. Capisco tutto ma il TRAPANESE VERO non polemico DEVE VENIRE allo stadio. Senza se e ma. DOBBIAMO VINCERE AD OGNI COSTO e ripartire perché con 13 punti siamo matematicamente nei play off”. Poi, nel preannunciare il ritorno del centrocampista Oliver Kragl, il quale ha risolto il contratto con l’Andria e già si allena con il Trapani, ha aggiunto: “Domenica lo voglio vedere correre con la maglia del Trapani e guidarci alla vittoria. Bentornato Olly”. Utilizzando l’hashtag #bisognacrederci.

