ANTONINI (Pres. Trapani): “Gara molto più importante per noi rispetto al Catania. Stimo molto Pelligra, condividiamo le difficoltà di fare calcio e la voglia di investire”

Le parole del presidente del Trapani Valerio Antonini, ai microfoni di Telecolor, prima del fischio d’inizio del derby siciliano col Catania:

“E’ un derby un pò atipico perchè i derby di solito sono sentiti per la rivalità, invece in questo caso c’è una storica amicizia tra le tifoserie e c’è un ottimo rapporto tra me ed i presidente del Catania. Credo che siamo un pò le due deluse del campionato. Il Catania è deluso, noi super delusi perchè siamo ancora più giù in classifica. Questa partita è molto più importante per noi che per loro, che aspettano di potersi preparare per le gare successive. Per noi è vita o morte, perchè non vincendo saremmo quasi fuori dai playoff. Ci auguriamo che i ragazzi riescano a tirare fuori una grande gara e vincere oggi”.

“Torrente? C’è stato un confronto molto duro, da uomini, gli ho fatto presente che la squadra ha perso con lui quasi il 70% delle partite giocate, io mi sarei aspettato anche un minimo di assunzione di responsabilità. Lui ha detto che non si è dimesso per sentire di avere la squadra in pugno, io gli ho dato questa chance sperando che i giocatori capiscano le responsabilità che si stanno assumendo nei confronti anche della città intera qualora non andassero nei playoff.

“Stimo moltissimo Ross Pelligra, persona seria e perbene che secondo me si è scontatra un pò con una realtà completamente diversa da quella australiana. Abbiamo parlato un pò delle differenze che ci possono essere nel fare business in Italia rispetto all’Australia, delle difficoltà di avere linee di credito in Italia, di avere autorizzazioni a fare progetti. Ci siamo confrontati sulle difficoltà dell’Italia, non solo della Sicilia. Entrambi ci stiamo rendendo conto che non basta mettere denaro – perchè il Catania come noi ha messo una quantità di denaro industriale – ma serve un discorso molto più politico, di relazioni extracalcistiche. Credo che ci siamo resi conto di quanto sia difficile fare calcio nonostante la voglia di investire e fare bene in questo Paese”.

