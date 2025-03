ANTONINI (Pres. Trapani): “Il Catania avrebbe dovuto vincere 6-0. Ora l’obiettivo è evitare i playout”

Il presidente del Trapani Valerio Antonini si assume in sala stampa tutte le responsabilità dopo la brutta sconfitta interna maturata contro il Catania:

“Chiediamo scusa alla città di Trapani e ai tifosi per un periodo indecoroso. Oggi doveva finire 6-0 la partita. Credo che il principale responsabile sia io, ed è giusto che mi prenda tutte le responsabilità. Ho dato evidentemente fiducia a chi non lo meritava, questo è il risultato di nove mesi di gestione fallimentare sotto il profilo dirigenziale e tecnico. Abbiamo toccato oggi l’ultimo gradino della scala. Nella prima frazione abbiamo giocato meglio del Catania. Secondo tempo, invece, umiliante sul piano del gioco e del modo con cui la squadra non ha praticamente giocato. Uno schifo assoluto”.

“E’ evidente che mi sarei aspettato da Torrente un passo indietro, da persona con un minimo di sale in testa, ma non si vuole dimettere assolutamente e lo ha ribadito al Direttore Sportivo. Confermo l’esonero di Torrente dopo avere visto questo scempio e le tante sconfitte riportate, Coppa Italia compresa. Non c’è alcuna via d’uscita se non continuare a pagare ed effettuare un cambio in panchina per evitare di finire ai playout, perchè il Messina continua a vincere e giocare come noi non abbiamo mai fatto all’inizio dell’anno. Se non facciamo almeno 4 punti da qui alla fine disputeremo i playout, provocando una situazione ancora più pericolosa”.

