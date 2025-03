ASS. PARISI: “Pelligra ha tutta la volontà di continuare. Penso che Torre del Grifo diventerà la sede ideale del Catania”

Ospite di Futura Gol, trasmissione a cura di ‘Futura Production’, L’assessore comunale Sergio Parisi parla della società rossazzurra e di un possibile investimento su Torre del Grifo Village:

“Gli investimenti effettuati sono stati tanti in questi anni, non hanno portato ovviamente quello che tutti speravamo fino ad ora. Ripartirei senz’altro dal mister, cercherei di dare più organizzazione alla società e soprattutto darei delle certezze all’allenatore. Posso dire che Pelligra, nonostante queste delusioni, continua a puntare su Catania. Io l’ho sentito qualche giorno fa, ha tutta la volontà di continuare”.

“Ci vuole anche un pò di pazienza. Naturalmente il tifoso è il nostro principale sponsor, visto il numero di abbonati e di presenze allo stadio. Ha tutto il diritto di dire la sua. In tanti invocano il cambio di società, però è anche vero che bisognerebbe poi trovare sostituti che assicurino un investimento importante”.

“Torre del Grifo? Andrebbe immaginato un piano gestionale all’altezza di una struttura importante, investendo ingenti somme. L’impianto è chiuso da parecchi anni, però è molto bello, all’interno c’è anche una piscina che io ho visto nascere. Penso che diventerà quella la sede ideale del Catania. E’ un centro che costa tantissimo, nato per la Serie A, scendendo di categoria sappiamo che è diventato molto più difficile gestirlo ma serve un pò di coraggio. Sicuramente avere anche Torre del Grifo significherebbe completare la dotazione impiantistica necessaria per il Catania”.

“Io ho in testa quella che potrebbe essere la cifra necessaria per riqualificare il centro, ma preferisco tenerla per me. Si può iniziare magari con poco, partendo inizialmente dal ripristino dei campi in erba, anche nel giro di pochi mesi. Inizierei pian pianino ad entrare dentro, partendo appunto dai campi, seguendo un programma temporale ben preciso in modo da rendere più agevole la gestione della struttura”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***