AVV. PUCCI: “Catania con più consapevolezza nei propri mezzi. Non un centrocampo di palleggiatori. In avanti la speranza è di recuperare Inglese”

Riportiamo un estratto dell’intervento dell’avvocato Lorenzo Pucci, tifoso ed opinionista, ai microfoni della trasmissione ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, su Globus Television:

“Dopo lo 0-0 maturato con il Crotone la squadra di Toscano guadagna consapevolezza nei propri mezzi. Innanzitutto è la seconda gara consecutiva dove non subisce reti, peraltro questa volta al cospetto del miglior attacco del girone C con ben quattro attaccanti di prima fascia permettendosi il lusso di tenere in panchina Gomez che sarebbe titolare in qualsiasi altra squadra. Il Catania ha dovuto schierare Lunetta centravanti, questo la dice lunga sulle necessità in fase offensiva della squadra confermate peraltro in sede di calciomercato”.

“Il buon De Paoli più che prendere palloni, far salire la squadra e prendere molti falli non ricordo un solo tiro in porta da parte sua. Clamoroso il mancato rigore sul tiro di Jimenez perchè evidentemente il giocatore avversario compie una torsione sul busto allargando le braccia e quindi aumentando il volume della propria sagoma impedendo che la palla potesse finire nello specchio della porta. Poi c’è stato il tiro successivo di Lunetta con la grande parata del portiere che ha mandato la palla sulla traversa. Nonostante nei primi 20 il pallino del gioco sia rimasto in mano al Crotone, Dini non ha subito un solo tiro in porta mentre l’estremo difensore del Crotone secondo me è stato il migliore in campo tra le fila rossoblu“.

“A centrocampo De Rose ha sbagliato quasi tutti i passaggi ma è stato determinante in interdizione, era pressochè fisso su Gallo, gli sporcava tante linee di passaggio. Poi Di Tacchio è stato ammonito un solo minuto dopo il suo ingresso con un fallo a palla distante, questo gli ha precluso un’ulteriore energia nell’affrontare i successivi contrasti. In generale, comunque, il tiki-taka il Catania non lo ha fatto e non lo farà mai perchè non ha dei palleggiatori“.

“Per quanto riguarda il reparto offensivo, l’unica grande assenza è quella di Inglese, perchè purtroppo quando ha giocato ha messo insieme pochi gol Montalto in tutta la stagione. Ad Inglese auguravamo che non avesse mai neanche un semplice raffreddore, purtroppo è venuto meno nel momento topico della stagione ma si spera di recuperarlo già per il finale di campionato ma soprattutto per la fase dei playoff perchè ritengo che sia di altra caratura rispetto anche al migliore attaccante della Serie C”.

