BREVE: “Tre punti preziosi a Messina. Il Catania deve giocare sempre palla a terra, può trarre beneficio dai recuperi di Dalmonte e Stoppa”

Riportiamo una serie di considerazioni di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania, intervenuto ai microfoni di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Corner’ dopo la recente vittoria rossazzurra a Messina:

“Il Catania ha approcciato benissimo alla partita. Nel primo tempo mi è molto piaciuto per personalità, ardore agonistico e anche perchè ci ha messo del rischio, soprattutto cominciando le azioni da dietro quasi sempre con costruzioni dal basso senza paura di perdere palla. Lunetta schierato da riferimento offensivo, il più in palla dei tre attaccanti, ha veramente spaccato la partita. Il Catania è passato meritatamente in vantaggio architettando benissimo l’azione, complice anche una disattenzione colossale del Messina che non ha messo nessun uomo a protezione del limite dell’area. La squadra di Toscano ha sfruttato questa situazione con grande bravura, sta lavorando bene sui piazzati ed ha gestito bene il primo tempo”.

“Nella ripresa, invece, dopo i cambi effettuati da Banchieri, per 20 minuti il Catania ha perso coraggio, non ha più giocato la palla da dietro, non ha costruito iniziando a mettere palloni lunghi verso Montalto che non ne aveva più, con il Messina nella metà campo rossazzurra. La squadra etnea si è intimorita soprattutto perchè ha sofferto Tordini e Vicario, in particolare Tordini che entrava spesso dentro il campo sfiorando peraltro un bellissimo gol. Il Catania deve avere la personalità di giocare palla a terra, sempre. A quel punto però sono state azzeccate le sostituzioni di Toscano. L’ingresso di Dalmonte e De Paoli ha dato nuovo smalto al Catania“.

“De Paoli è un giocatore che quando subentra riesce subito ad entrare bene in partita, a legare il gioco e fare sempre le cose giuste al momento giusto. L’assist per Jimenez nel finale è stato fatto con i tempi perfetti, poi l’italo-spagnolo poteva fare il gol della domenica precedente. Il Catania è stato in pieno controllo negli ultimi 25 minuti e avrebbe meritato il raddoppio, ma se il Messina nei primi 20 minuti della ripresa avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla. Bella partita, il Catania è tornato a casa con tre punti preziosissimi”.

“Secondo me il Catania può trarre beneficio dal recupero di giocatori fondamentali per scardinare le difese avversarie, vedi Dalmonte, elemento bravissimo nell’uno contro uno così come Stoppa. Dalmonte a me ha veramente impressionato in positivo e ancora non è al meglio della condizione, ha bisogno di giocare e mettere minutaggio. Aggiungo che da quando non c’è Inglese il Catania sta facendo benissimo, perchè in questi casi ci si ricompatta, ognuno dà qualcosa in più per sopperire all’assenza di un fuoriclasse per la categoria“.

“Il Crotone? In questo momento è una squadra in grande condizione, in fiducia. Ha fatto un percorso importante ed è allenata da un tecnico che la fa giocare bene. Possiede una batteria di attaccanti di grandissimo livello, con un modo di giocare molto spregiudicato. Il Catania potrebbe approfittare di un atteggiamento particolarmente spregiudicato del Crotone che gioca con due centravanti, Gomez e Murano, Tumminello – il capocannoniere della squadra di Longo – è un calciatore molto importante che ultimamente subentra. Vitale sta facendo benissimo, Ricci e Silva sono altri elementi di spessore. Mancherà lo squalificato Vinicius e questa è un’assenza di rilievo. Murano è sprecato per la categoria, poteva fare sicuramente una carriera diversa. Longo si è portato a gennaio uno dei centravanti più completi della categoria. Sarà interessante vedere come il Catania deciderà di affrontare il Crotone, che potrebbe lasciare degli spazi in mezzo al campo. Di solito con le squadre schierate con il 4-2-3-1 il Catania lascia un pò il palleggio nelle mani degli avversari”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***