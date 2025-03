CASTELLINI: arrivato l’esordio in Serie B

Primo gettone di presenza nel campionato di Serie B per Alessio Castellini. Dopo avere scaldato la panchina nelle gare precedenti, per il difensore che il Pisa ha prelevato dal Catania a gennaio è arrivato il momento dell’esordio nel torneo cadetto. Il tecnico Filippo Inzaghi, che ai tempi del Brescia gli permise di allenarsi con i grandi, quando Castellini militava nelle giovanili, ha deciso d’inserirlo nel corso della ripresa facendogli disputare più di mezz’ora a Cosenza, coi nerazzurri avanti di tre reti. Risultato di 0-3 rimasto immutato fino al triplice fischio, con Castellini che ha contribuito all’importante vittoria, seconda di fila, avvicinando sempre di più i toscani alla A.

Il jolly difensivo bresciano, lo ricordiamo, rientrava nel progetto tecnico del Catania ma la volontà del calciatore ha fatto la differenza nel mercato invernale. Trasferimento al Pisa voluto fortemente da Castellini, che ambiva a giocarsi le sue carte in un ambizioso club di categoria superiore. La società etnea non si è opposta al desiderio del difensore classe 2003, dando l’ok per il passaggio ai nerazzurri nell’ambito di un’operazione da circa un milione di euro. Il suo cartellino appartiene ancora al Catania, che lo ha ceduto in prestito con opzione e obbligo di riscatto in favore del Pisa, al verificarsi di determinate condizioni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***