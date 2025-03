CATANIA-AVELLINO: il Prefetto disporrà il divieto di trasferta per i tifosi irpini

Così come si è verificato nelle ultime stagioni, per motivi di sicurezza nei prossimi giorni verrà disposto dal Prefetto di Catania il provvedimento di divieto di vendita dei biglietti per i residenti della provincia di Avellino per tutti i settori e la chiusura del Settore Ospiti dello stadio “Angelo Massimino”, teatro della sfida in programma domenica 6 Aprile. Sarà anche l’ultimo match casalingo del Catania nella regular season. Spalti dell’impianto sportivo etneo, dunque, esclusivamente colorati di rossazzurro per l’occasione.

