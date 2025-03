CATANIA FC: “Squalifica Stoppa, ricorso non presentato”

“Catania Football Club rende noto di aver esaminato gli atti ufficiali relativi alla gara disputata ad Altamura domenica 23 febbraio e di non aver presentato ricorso avverso la squalifica inflitta al calciatore Matteo Stoppa”. E’ quanto riporta la società rossazzurra attraverso una nota diffusa nelle ultime ore. Il club, sulla base del contenuto del referto arbitrale in occasione della partita pareggiata 1-1 contro il Team Altamura, ha ritenuto opportuno non depositare il ricorso. Confermate, pertanto, la squalifica di due giornate più ammenda nei confronti di Stoppa.

