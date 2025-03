CATANIA FEMMINILE: rossazzurre fermate sul pari dal Matera

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Sesto pareggio stagionale per il Catania Women, raggiunto sul 2-2 dal Matera Città dei Sassi. In avvio di ripresa, rossazzurre a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Josephine Brunetti; poco dopo, la punizione vincente di Virginia Basilotta vale il raddoppio. Le lucane reagiscono e trovano la via della rete con Donzo e Paparella. Domenica 23 marzo, in programma Gelbison Women-Catania.

Serie C Femminile – Girone C – Ventiduesima giornata – Domenica 16 marzo – Campo Sportivo di Nesima, Catania

Catania-Matera Women Città dei Sassi 2-2

Reti: st 1° Brunetti, 11° Basilotta, 18° Donzo (M), 25° Paparella (M).

Catania: 32 Trentadue; 2 Pietrini (K), 5 Fiorile, 6 Gaglio, 7 Basilotta, 10 Cammarata (VK), 14 Russo (10°st 23 Di Stefano), 17 Brunetti, 18 Picchirallo (22°st 67 Ndiongue), 19 Sciuto, 22 Musumeci (38°st 16 Milazzo). A disposizione: 1 Orlando; 3 Saraniti, 4 Lanteri, 20 Ferlito, 21 Visalli, 42 La Porta. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.

Matera Women Città dei Sassi: 1 Koota; 3 Schino, 4 Latorre, 5 Trotta (VK), 7 Donzo, 9 Sjostrom, 10 Koronkiewicz, 13 Paparella (K), 14 Bonasia, 16 Sgaramella, 19 Ventura. Allenatore: Giuseppe Lanzolla.

Ammonizioni: Brunetti, Musumeci, Fiorile (C); Paparella, Schino (M).

Arbitro: Giacomo Attanasio (Milano).

Assistenti: Lorenzo Schiavone (Siracusa) ed Eduard Nalbantu (Siracusa).

Tempi di recupero: pt 0’; st 2’.

