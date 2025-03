CATANIA FEMMINILE: Under 19, battuto il Palermo. Alle rossazzurre il titolo regionale

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

La finale regionale del campionato juniores femminile si conclude con il netto successo delle giovani rossazzurre: al “Tomaselli” di Caltanissetta, il Catania Women s’impone per 3-1 sul Palermo. Botta e risposta nel primo tempo, con due reti di pregevole fattura: Vittoria Musumeci firma il vantaggio con una potente e spettacolare conclusione da fuori area, otto minuti più tardi la rosanero Gippetto sigla il provvisorio pareggio. Nella ripresa sale in cattedra Carlotta Sciuto, autrice di una doppietta: assist di Josephine Brunetti e di Marika Picchirallo.

Massimiliano Borbone, responsabile del dipartimento femminile del Catania Football Club, osserva: “La conquista del trofeo regionale certifica i meriti delle nostre ragazze e dell’allenatore Silvestro Reitano. Il nostro percorso all’esordio in questa manifestazione è davvero confortante in termini di progressi compiuti in breve tempo. È stata una partita molto interessante sul piano dei contenuti tecnici, contro un avversario preparato: complimenti a tutte le atlete scese in campo. Penseremo da domani in poi a sfruttare al meglio l’opportunità guadagnata con questa vittoria: partecipare alla fase nazionale juniores”.

Campionato Regionale Juniores Femminile – Finale Mercoledì 5 marzo – Stadio “Marco Tomaselli”, Caltanissetta

Catania-Palermo 3-1

Reti: pt 11° Musumeci, 19° Gippetto (P); st 18° Sciuto, 21° Sciuto.

Catania: 1 Orlando; 5 Fiorile (VK), 6 Gaglio, 7 Basilotta (43°st 27 Buscemi), 14 Russo (K) (31°st 42 La Porta), 16 Milazzo (12°st 18 Picchirallo), 17 Brunetti, 19 Sciuto (45°st 3 Saraniti), 22 Musumeci, 75 Vetere, 92 Papaleo (43°st nnnn). A disposizione: 12 Catania; 15 Taranto, 25 Ardita, 91 Spina. Allenatore: Silvestro Reitano.

Palermo: 1 Imera; 2 Cracchiolo, 3 Puntaruolo, 4 Cangelosi (VK) (10°st 19 Ovbiebo), 5 Leto, 6 Ingrassia, 7 Gippetto, 8 Lo Monaco (K) (1°st 15 Palermo), 9 Aguglia, 10 Bonanno, 11 Tarantino (1°st 20 Scalici). A disposizione: 12 D’Angelo; 13 Ingrassia, 14 Di Salvo, 16 Scarpinato, 17 Ficano, 18 Firriolo. Allenatore: Rosario Argento.

Ammonizioni: Papaleo, Basilotta (C).

Arbitro: Giovanni D’Avola (Caltanissetta).

Assistenti: Samuele Surrasca (Caltanissetta) e Antonino Barbagallo (Enna).

Tempi di recupero: pt 1’; st 5’.

