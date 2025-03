CATANIA FEMMINILE – Vittoria Musumeci e Carlotta Sciuto: “Emozione unica alzare la coppa contro il Palermo”

Ospiti di Futura Gol, trasmissione a cura di Futura Production, due giovani promesse del Catania Femminile: Vittoria Musumeci e Carlotta Sciuto, reduci dalla conquista del trofeo regionale a Caltanissetta, nella finale vinta con il risultato di 3-1 in occasione del derby Under 19 contro il Palermo. Entrambe hanno parlato delle emozioni vissute:

“Prima di scendere in campo in occasione di un derby, c’è quell’adrenalina e quell’ansia particolare. E’ una partita a parte. Il derby è il derby, non si può spiegare a parole il significato. Giocarlo rappresenta un’emozione unica. All’interno della nostra squadra ci sono alcune ragazze che non sono siciliane ma hanno capito quanto è importante il derby e si sono subito legate alla maglia rossazzurra. Abbiamo un bel gruppo, siamo tutte unite, giochiamo molto di squadra”.

“Era una partita molto attesa. E’ stata combattuta, giocata con tanto agonismo sul rettangolo verde. Si percepiva chiaramente la rivalità sportiva. Abbiamo trovato il gol del vantaggio, subito dopo loro hanno pareggiato, nella ripresa siamo rientrate dagli spogliatoi con maggiore grinta e voglia di portare la coppa a Catania, sono arrivate altre due reti mantenendo alta la concentrazione fino alla fine. Volevamo vincere a tutti i costi e ci siamo riuscite”.

“La nostra amicizia? Prima giocavamo contro, poi ci siamo ritrovate a Catania e abbiamo legato tanto, sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo anche avuto esperienze con squadre maschili. Obiettivi? Speriamo di continuare su questa strada, alimentando la nostra passione con il sogno di arrivare ad alti livelli, ovviamente conciliando gli impegni sul campo con lo studio. Il calcio maschile? E’ molto più veloce e grintoso, quello femminile un pò meno, più tattico”.

“Com’è stato giocare al ‘Massimino’ l’altro derby? Giocare nello stadio della propria città, per di più dopo tanti anni che non accadeva alle donne, è stata un’opportunità grandissima, un mix di emozioni. Oltretutto disputare una gara così importante. In quel caso non è andata benissimo sul rettangolo di gioco ma è stata comunque un’esperienza molto bella e gratificante”.

