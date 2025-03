CATANIA-FOGGIA: ecco le formazioni ufficiali, out anche Montalto e De Paoli

Le formazioni ufficiali di Catania e Foggia, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C. De Poli e Montalto si aggiungono al lungo elenco di indisponibili tra le fila rossazzurre, entrambi non figurano neanche in panchina. Luperini, invece, in campo dal 1′ con Jimenez a supporto dell’unica punta Corallo.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Del Fabro, Di Gennaro (VC), Allegretto; Raimo, Frisenna, De Rose (C), Anastasio; Jimenez, Luperini; Corallo.

A disp. di Toscano: Farroni, Butano, Quaini, Gega, Forti, Lunetta, Privitera, D’Emilio.

FOGGIA (4-3-3): De Lucia; Silvestro (VC), Salines (C), Dutu, Vezzoni;Tascone, Da Riva, Gala; Orlando, Sarr, Zunno.

A disp. di Zauri: Perina, Marzupio, Pazienza, Kiyine, Danzi, Brugognone, Touho, Santaniello.

