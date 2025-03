CATANIA-FOGGIA: palesemente irregolare il primo gol da professionista di Sarr

Attaccante senegalese classe 2004 di proprietà dell’Inter ed in prestito al Foggia, Amadou Makhtarlayi Sarr domenica pomeriggio è andato a segno consentendo ai satanelli di portarsi momentaneamente in vantaggio a Catania. Gol siglato al minuto 67. Nello sviluppo dell’azione il Catania poteva fare sicuramente meglio, intercettando il pallone ben prima che giungesse in area, ma va anche sottolineato il tocco evidente e decisivo del braccio di Sarr nel momento in cui interviene in scivolata per la deviazione.

Rete palesemente irregolare, abbaglio del direttore di gara che già in una precedente partita del Catania si rese protagonista in negativo, non concedendo un rigore ai rossazzurri contro il Picerno al “Massimino” in questo campionato. Per Sarr, autore di una quarantina di realizzazioni nelle giovanili dell’Inter, si è trattato del primo gol tra i professionisti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***